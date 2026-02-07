Fondi, costituito il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle

È stato avviato nei giorni scorsi il percorso che porterà alla nascita del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle a Fondi..

La decisione è maturata durante un’assemblea che ha riunito attivisti e simpatizzanti locali, alla quale ha partecipato anche la referente provinciale Maria Grazia Ciolfi. La documentazione per il riconoscimento ufficiale è stata trasmessa al Comitato Nazionale Territori, che dovrà completare l’iter previsto dallo statuto del Movimento.

Il nuovo gruppo avrà il compito di coordinare le attività sul territorio e di promuovere momenti di confronto pubblico su temi di interesse locale. Secondo quanto emerso dall’incontro, l’obiettivo è quello di strutturare uno spazio di partecipazione aperto anche ai cittadini non iscritti, attraverso iniziative, incontri e attività sul territorio comunale.

Nella fase transitoria, in attesa della conclusione dell’istruttoria e dell’elezione del rappresentante del Gruppo da parte dell’assemblea, le funzioni di coordinamento sono state affidate a Nino La Rocca, attivista storico del Movimento 5 Stelle, che opererà seguendo le indicazioni della coordinatrice provinciale.

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Fondi rappresenta il primo passo formale per organizzare in maniera strutturata la presenza del Movimento in città. Nei prossimi mesi sono previste le prime iniziative pubbliche e gli incontri informativi rivolti alla cittadinanza.