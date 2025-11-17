Fondi, costretta a chiudersi in casa: arrestato lo stalker

È finita con un arresto la giornata di paura vissuta ieri da una giovane donna del posto, perseguitata da un 52enne che da tempo la tormentava.

Dopo la denuncia presentata dalla 27enne, i Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno avviato una serie di accertamenti che hanno rapidamente confermato le sue parole. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato l’uomo mentre la seguiva per l’intera giornata, fino a costringerla a rimanere chiusa in casa.

Alle prove video si sono aggiunti i dati forniti dalla stessa vittima: numerose telefonate, messaggi insistenti e, in alcuni casi, dal contenuto minaccioso. Un insieme di elementi che ha permesso agli investigatori di delineare un quadro chiaro e ritenuto grave, sufficiente per procedere all’arresto dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Concluse le formalità di rito, il 52enne è stato trasferito nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Oggi è prevista l’udienza di convalida con rito direttissimo.