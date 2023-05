Fondi, cyberbullismo: venerdì il convegno a Palazzo Caetani

Il prossimo venerdì 19 maggio, a Palazzo Caetani di Fondi, a partire dalle ore 9:30, ci sarà un importante convegno sul cyberbullismo, promosso ed organizzato dalla neonata Associazione Culturale “Terra dei Miti”.

L’evento, dal titolo “Fenomenologia del bullismo e del cyberbullismo”, gode del patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio e del Consiglio Regionale del Lazio.

Un convegno in cui si parlerà di dove nasce e come si evolve il fenomeno del bullismo? Quali sono le fasce d’età più colpite e come intervenire? Quali le affinità e quali le divergenze con il cyberbullismo?

Sul tema, tanto delicato quanto attuale, si confronteranno esperti del settore e addetti ai lavori: dal Questore della Provincia di Latina, Raffaele Gargiulo al Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni, da Salvatore Madera, Sovrintendente della Polizia Postale alla Gabriella Marano, psicologa clinica e forense e criminologa.

Non mancheranno il saluto e l’intervento del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e di Elena De Libero, delegata del primo cittadino ai temi della disabilità e dell’istruzione nonché presidente dell’Associazione organizzatrice.

A chiudere il convegno, moderato dalla dottoressa Stefania Misuraca, sarà Morena Argentino, delegata al Volontariato e vice presidente del sodalizio che ha promosso il convegno.

L’incontro “Fenomenologia del bullismo e del cyberbullismo” sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Associazione Culturale “Terra dei Miti” e sarà seguito anche dagli alunni dei vari istituti scolastici cittadini che, per motivi di capienza della sala, hanno optato per il collegamento da remoto.

Un “esordio” dunque in grande stile per l’Associazione “Terra dei Miti”, da subito scesa in campo per un fattivo e proficuo dibattito ed approfondimento per una crescita collettiva e costruttiva.