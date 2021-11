Fondi, studenti a lezione contro la violenza sulle donne

Una voce inedita quella che riecheggerà nell’auditorium comunale “Sergio Preti” il prossimo 25 novembre a Fondi perché, a fornire la sua drammatica ma preziosissima testimonianza, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sarà un uomo rimasto orfano di femminicidio.

E’ Carmine Ammirati, autore di un travolgente libro autobiografico intitolato “Là dove inizia l’orizzonte”.

Il libro, pur essendo l’unico in Italia a riportare la testimonianza scritta di un orfano di femminicidio, non accenna a fatti di cronaca e, proprio per questo, è idoneo a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a tutte le donne vittime di violenza, ai nonni affidatari, agli psicologi o ai centri antiviolenza intenzionati a divulgare il messaggio di amore dell’autore.

A moderare l’incontro, rivolto agli studenti ma aperto anche alla cittadinanza, il giornalista Gaetano Orticelli. L’evento avrà inizio alle ore 9:30. Il pubblico non studentesco potrà accedere in sala solo se munito di green pass.

A precedere il convegno saranno altre tre giornate di sensibilizzazione, prevenzione e informazione dedicate agli studenti delle scuole superiori della città.

I tre appuntamenti, in programma il 22, 23 e 24 novembre presso l’auditorium comunale, saranno moderati dal giornalista Tony Manzi e saranno dedicati esclusivamente agli studenti.

«Abbiamo voluto quadruplicare l’impegno volto alla sensibilizzazione – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – non solo per dare la possibilità a tutti gli studenti di ascoltare tante testimonianze autorevoli e importanti ma anche per recuperare il 2020 che, a causa delle restrizioni, ci ha visto promuovere iniziative più simboliche che concrete. L’evento, organizzato con la preziosa collaborazione di tre donne, l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino, la presidente dell’omologa commissione Daniela De Bonis e la presidente della commissione Pari Opportunità e Parità di Genere Mariapalma di Trocchio, coniuga tutte le fasce della popolazione coinvolte in questa dolorosa piaga della società: gli studenti, in un’età importante e delicata, le donne, gli uomini, gli esperti e l’associazionismo che interpreta un ruolo fondamentale per trasmettere nelle vittime di violenza la forza fisica e spirituale per reagire e rinascere».