Fondi, denunciato un uomo per bracconaggio

A Fondi, dopo delle attività di indagine mirata alla repressione di reati a danno dell’avifauna selvatica migratoria, un uomo è stato sorpreso mentre esercitava attività venatoria con l’ausilio di trappole e richiami elettronici, di cui uno alimentato con un piccolo pannello solare, sull’argine del canale “pedemontano”.

L’uomo, con specifici precedenti di polizia, aveva posizionato ed attivato 2 richiami elettronici, oltre 3 trappole costruite con reti in nylon e vegetazione ripariale, armate con tondini in ferro arcuati. Il bracconiere aveva già catturato alcuni volatili, sono state trovate 3 gabbie in legno e ferro contenenti 4 cardellini (carduelis carduelis) sprovvisti di anello identificativo.

I cardellini, prelevati in natura ed in buono stato di salute, venivano liberati sul posto dai militari, mentre tutto il materiale illecitamente utilizzato veniva posto sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il responsabile delle condotte illecite, è stato denunciato per i reati di cui alla legge 157/1992 per caccia in periodo di divieto, uccellagione e utilizzo di richiami elettronici.