Fondi, domani la campagna “Tra la gente. Come sempre”

Continua la Campagna di Fondi Vera “Tra la gente. Come sempre” con una nuova tappa del tour nei quartieri prevista per domani 18 Dicembre, dalle ore 10 alle ore 13, nella centralissima Piazza Matteotti, ai piedi del Castello Caetani, dove verrà installato un Gazebo ed il Movimento di Partecipazione Politica incontrerà i Cittadini.

“Per il nostro Movimento è stato un anno importante, di consolidamento e forte impegno sul territorio, e lo chiuderemo in bellezza con alcune iniziative importanti. La prima è il Gazebo di Domenica mattina, poi brinderemo con i nostri iscritti nel pomeriggio del 24 Dicembre per scambiarci gli auguri ed infine Giovedì 29 Dicembre la Sede di Via Roma ospiterà una conferenza sul tema della Partecipazione” anticipa il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

“Da Domenica prenderà il via anche la Campagna Tesseramento 2023, e il nostro obiettivo resta lo stesso di sempre, ovvero avvicinare sempre più fondani al progetto sociale, culturale e politico che unisce le Donne e gli Uomini di Fondi Vera, incentivare la Partecipazione e porci come interlocutori privilegiati delle giovani generazioni e di tutti i Cittadini che coltivano il sogno di una Fondi migliore” aggiunge la Portavoce del Movimento, Valentina Tuccinardi.

“L’azione che stiamo portando avanti fa del coinvolgimento il suo punto di forza, ed è nostra intenzione proseguire in questo percorso di inclusione, partecipazione, condivisione, con una Comunità, quella fondana, che ha fame di Politica con la P maiuscola e deve tornare al centro del lavoro dell’Amministrazione Comunale. Questo ci chiedono le persone: cura, attenzione, manutenzione del bene comune e sicurezza” conclude Francesco Ciccone, Consigliere Comunale di Fondi Vera.