Fondi, droga e aggressioni davanti al bar: locale chiuso per 7 giorni

Un bar nel centro di Fondi è stato chiuso per una settimana su disposizione del Questore di Latina, dopo una serie di episodi legati allo spaccio di droga e a situazioni di violenza avvenute nei pressi dell’esercizio.

Il provvedimento arriva a seguito di un controllo interforze, quando Polizia e Carabinieri hanno fatto irruzione nel locale, segnalato come punto di ritrovo di pregiudicati. All’interno sono stati identificati tre uomini italiani, trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Uno di loro è stato arrestato con 20 dosi di cocaina e oltre 500 euro in contanti. In uno scooter parcheggiato vicino, collegato a un altro dei presenti, sono stati trovati oltre 50 grammi di hashish. Il terzo soggetto aveva droga per uso personale.

Non si è trattato di un caso isolato. Qualche settimana prima, un giovane era stato aggredito proprio davanti al bar. In quell’occasione, un dipendente dell’esercizio aveva tentato di depistare le indagini fornendo dichiarazioni false, poi smentite dalle telecamere, ed era stato denunciato per favoreggiamento.

Secondo la Questura, il titolare non avrebbe vigilato adeguatamente sulle frequentazioni del locale, come richiesto dalla normativa. Da qui la sospensione della licenza per 7 giorni.