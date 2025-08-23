Fondi, droga in città: controlli a tappeto per contrastare la criminalità locale

Continuano i controlli da parte della Polizia che, a Fondi, hanno identificato 106 persone e controllato 21 veicoli, a seguito di diverse segnalazione da parte dei cittadini, preoccupati per il dilagare della criminalità.

Le operazioni di controllo si sono concentrate soprattutto presso i luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti. Ben 25 i soggetti segnalati, su cui gravano pregiudizi.

Un cittadino italiano è stato inoltre denunciato perché pizzicato con droga volta allo spaccio. Circa 80 i grammi di stupefacente sequestrati dalle autorità, equamente suddivisa tra hashish e marijuana.

Tre i soggetti trovati in possesso di hashish nei pressi del centro cittadino e, pertanto, segnalati in via amministrativa alla Prefettura di Latina.

Il cane Odina ha permesso di rinvenire all’interno di un cassonetto per i rifiuti la presenza di stupefacente che si è accertato essere 2 grammi di cocaina e 13 grammi di hashish, evidentemente gettato via da qualcuno intimorito dai controlli in atto.