Fondi, drogato e ubriaco al volante: muore la compagna, grave il figlio

Ancora sangue sulle strade della provincia di Latina. Nella notte a Fondi è stato registrato un incidente stradale che ha portato alla morte una giovane 24enne. La ragazza viaggiava a bordo di una Golf guidata dal compagno, un 22enne albanese risultato poi positivo ai test sull’utilizzo di alcool e droga, che ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ribaltandosi più volte su se stessa.

Per la giovane i soccorsi si sono rilevati inutili mentre il neonato è stato trasferito in elicottero a Roma dove lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva. Non sarebbero in pericolo di vita invece la sorella della donna e il padre del piccolo. Per quest’ultimo, dopo i risultati dei test, è scattato l’arresto per omicidio stradale e al momento si trova piantonato in ospedale.