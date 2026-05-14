Fondi è ancora Bandiera Blu: è il sesto anno consecutivo

Per il sesto anno consecutivo il Comune di Fondi ottiene la Bandiera Blu della FEE, il prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla qualità delle acque, dei servizi e della sostenibilità ambientale delle località balneari.

A ritirare ufficialmente il vessillo a Roma sono stati il vicesindaco e assessore al Turismo Vincenzo Carnevale e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro.

Soddisfatto il sindaco Beniamino Maschietto, che ha sottolineato i progressi compiuti negli ultimi anni sul litorale fondano: “Chi mi succederà avrà tanto da fare ma anche una base solida da cui partire”.

Per la stagione 2026 sono previsti nuovi parcheggi, un ulteriore accesso al mare in località Torre Canneto, la riqualificazione di altri ingressi già esistenti, nuove passerelle per facilitare l’accesso alla spiaggia alle persone con disabilità e l’avvio dei lavori per una nuova area camper.

Saranno inoltre confermati e potenziati i servizi inclusivi già avviati nel 2025, come il progetto “Il Mare è di tutti”, insieme alle iniziative dedicate alla sensibilizzazione ambientale. Tra le novità anche la campagna “Proteggi il tuo mare”, pensata per sensibilizzare cittadini e turisti sull’utilizzo corretto di saponi e detergenti nelle docce degli stabilimenti balneari.