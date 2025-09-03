Fondi, entra in un appartamento e appicca il fuoco: arrestato 35enne

Intorno alle 3 del mattino, un appartamento del centro di Fondi è stato dato alle fiamme mentre all’interno si trovava un uomo di 40 anni. Il presunto responsabile, un 35enne già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri poco dopo e posto agli arresti domiciliari con le accuse di incendio doloso e lesioni personali aggravate.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe forzato la porta d’ingresso, raggiunto la camera da letto e cosparso il pavimento di liquido infiammabile, appiccando l’incendio prima di fuggire. La vittima, che in quel momento era in casa, ha riportato ustioni agli arti inferiori ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Terracina dal personale del 118.

Le ricerche dell’aggressore si sono concluse in breve tempo: i Carabinieri lo hanno individuato con ustioni evidenti alle mani e a una caviglia. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha consentito di recuperare altri elementi ritenuti collegati al rogo.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Terracina, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’immobile.