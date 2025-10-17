Fondi entra nella Rete dei Musei: firma ufficiale al Forum 2025

La Rete dei Musei della provincia di Latina si allarga: il Museo civico archeologico di Fondi entra ufficialmente a far parte del coordinamento. L’adesione è stata siglata questa mattina al Forum 2025 dei Musei in Rete, ospitato al Museo Piana delle Orme, durante un incontro che ha riunito istituzioni, operatori culturali e amministratori locali.

A formalizzare l’ingresso di Fondi nella rete, la firma del protocollo d’intesa tra il sindaco di Latina Matilde Celentano, capofila del progetto, e il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto.

«Con l’adesione del Comune di Fondi – ha dichiarato Celentano – la Rete dei Musei conta oggi 11 Comuni, 16 musei civici, la Provincia, 5 musei privati e due soggetti culturali di rilievo come la Latina Film Commission e il Dizionario della Musica in Italia. È un traguardo importante, ma anche un punto di partenza per rafforzare l’identità culturale del nostro territorio».

All’incontro, aperto dal sindaco di Latina, hanno partecipato tra gli altri il prefetto Vittoria Ciaramella, il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, il direttore del Museo Piana delle Orme Fosco Esposito, rappresentanti dell’Ordine degli Architetti e di ICOM Italia.

Durante la mattinata è stato presentato anche il nuovo Passaporto dei Musei, uno strumento pensato per promuovere il turismo culturale attraverso un percorso a tappe tra le diverse sedi museali della rete.

I lavori del Forum proseguiranno anche domani, 18 ottobre, sempre al Museo Piana delle Orme.