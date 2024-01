Fondi, esce da casa e non fa’ ritorno: ritrovato a Roma in stato confusionale

Era uscito di casa a piedi e non aveva fatto più rientro scatenando l’ansia e la paura del fratello che ha deciso di denunciare il fatto agli agenti del Commissariato di Polizia di Fondi.

Protagonista dell’episodio un 38enne, parzialmente in grado di badare a se stesso. Gli agenti, vista la particolare vulnerabilità dell’uomo hanno dato subito inizio alle operazioni di ricerca sul territorio che però hanno dato esito negativo.

Successivamente sono stati allertati i vari uffici di Polizia in prossimità degli scali ferroviari. Nella notte il 38enne è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione di Macao in provincia di Roma mentre si aggirava in stato confusionale e senza riuscire a fornire spiegazioni sul perché si trovasse in quel luogo.

Una volta messo in sicurezza l’uomo è stato affidato ai familiari e nella notte è tornato presso la propria abitazione.