Fondi europei per Latina e provincia, il 4 aprile l’illustrazione del programma

Domani lunedì 04 aprile, alle 15, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Vicepresidente, Daniele Leodori, parteciperanno alla presentazione di “Per far bene, per tutti”, per illustrare la programmazione dei fondi europei della Regione Lazio per il Comune di Latina e la sua provincia.

Sostenibilità, innovazione, inclusione, questi in sintesi sono gli obiettivi della programmazione europea 2021-2027. Nuove opportunità di investimento di importanza strategica per la Regione Lazio che saranno realizzate con i fondi della programmazione europea e nazionale, integrati con quelli del Pnrr destinati al Lazio.

L’evento si svolgerà presso la sede del capoluogo pontino della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma (Viale XXIV Maggio, 7. L’evento verrà trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio.

All’incontro interverranno Giuseppe Bonifazi (prorettore alle sedi decentrate della Sapienza Università di Roma), Paolo Orneli (assessore allo Sviluppo economico, Università e Ricerca della Regione Lazio), Enrica Onorati (assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio), Damiano Coletta (Sindaco di Latina), Gaia Pernarella (consigliere regionale del Lazio), Salvatore La Penna (consigliere regionale del Lazio), Enrico Forte (consigliere regionale del Lazio), Tiziana Petucci (autorità di gestione PR FESR Regione Lazio), Elisabetta Longo (autorità di gestione PR FSE+ Regione Lazio), Wanda D’Ercole (direttore generale e direttore ad interim Direzione Regionale Agricoltura Regione Lazio).