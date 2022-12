Fondi, ferisce il nipote a colpi di machete: arrestato 66enne

Arrestato dai carabinieri un 66enne di Fondi dopo aver colpito con un machete il figlio del fratello ferendolo gravemente.

Il tutto è avvenuto nell’abitazione di un parente, a Selvavetere, dove i due si sono affrontati per questioni familiari che sembra andassero avanti da tempo. L’accusa per l’aggressore è di tentato omicidio.

La vittima, un 29enne, è stato trasportato al Goretti dove è ricoverato per le gravi ferite riportate in particolare ad un braccio. Il ragazzo non sarebbe comunque in pericolo di vita.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti di quanto accaduto, eseguendo il fermo dell’uomo e ritrovando in un furgone anche l’arma utilizzata.