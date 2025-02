Fondi, fiamme nella notte: brucia una Peugeout

Un’autovettura in sosta, di marca Peugeot, parcheggiata all’interno di un cortile privato, è stata avvolta dalle fiamme nella notte a Fondi. L’incendio ha colpito in particolare la parte anteriore destra del veicolo, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della Tenenza di Fondi e della Stazione di Sperlonga.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato i rilievi sul posto per chiarire la dinamica dell’episodio. Al momento, restano da accertare le cause dell’incendio, con gli inquirenti che non escludono alcuna ipotesi. Il veicolo è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici necessari a stabilire l’origine delle fiamme.