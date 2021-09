Fondi Film Festival, domenica la cerimonia di premiazione

Si terrà domenica 19 settembre, come da tradizione presso il Chiostro di San Domenico, la serata conclusiva del Fondi Film Festival. La cerimonia di premiazione sarà il momento clou di un’edizione straordinaria che, per celebrare il ventennale della rassegna cinematografica, ha previsto un intenso programma con importanti ospiti, incontri con autori, retrospettive, eventi e proiezioni in tre comuni. “La cerimonia di premiazione e la consegna del Dolly d’oro – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – rappresentano, ormai da un ventennio, uno dei momenti culturali più attesi dell’anno. L’edizione Riviera d’Ulisse ha amplificato il prestigio e la risonanza dell’evento dando alla Città di Fondi la preziosa opportunità di far conoscere meglio, anche ai turisti dei comuni limitrofi, autori e registi che hanno scritto la storia del cinema e che rappresentano un capitolo importantissimo della storia di Fondi. Ospiti come Vittorio Sgarbi, Mimmo Calopresti, Ettore de Conciliis, Mons. Dario Edoardo Viganò, Mario Tozzi, Caterina d’Amico, Gianfranco Pannone, Alessandro Panigutti, Vincenzo Marra, Ambrogio Sparagna, Susanna Nicchiarelli, Fabio Melelli, Gerry Guida, Fabrizio Catalano, Alessia Bottone e Matteo Balsamo hanno dato lustro al festival e, di rimando, alla nostra città la cui offerta culturale è oltremodo ricca e di spessore anche grazie a realtà come l’Associazione Giuseppe De Santis. Sarà per me un grande onore partecipare, per i saluti istituzionali, alla consegna del Dolly D’oro che, quest’anno, andrà alla regista e sceneggiatrice Elisa Amoruso”.