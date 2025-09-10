Fondi, firmato il gemellaggio internazionale con la Croce Rossa di Dachau

Un atto senza precedenti quello siglato a Palazzo Caetani, dove la Croce Rossa Italiana di Fondi e il Bayerisches Rotes Kreuz di Dachau hanno sottoscritto un gemellaggio internazionale. La cerimonia, celebrata davanti a due folte delegazioni ha suggellato un rapporto di amicizia che da 27 anni lega le due comunità attraverso scambi culturali, artistici, sportivi e istituzionali.

A rappresentare le città gemellate, il vicesindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e il borgomastro di Dachau Florian Hartmann, che nei loro discorsi hanno ripercorso le tappe di un legame diventato ormai indissolubile. Accanto a loro i presidenti Mario Di Vito (C.R.I. Fondi) e Bernhard Seidenath (Brk Dachau), promotori di un’intesa che ha un valore storico: mai prima d’ora la Croce Rossa Italiana e il Bayerisches Rotes Kreuz avevano formalizzato un gemellaggio internazionale.

Un “prima volta” che ha accresciuto il prestigio dell’iniziativa, nata dal riconoscimento di valori comuni nonostante la distanza e le differenze linguistiche.