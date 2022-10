Fondi, Fratelli d’Italia presenta una nuova interpellanza

Il gruppo Fratelli d’Italia della città di Fondi torna ad occuparsi della tematica della viabilità di Ponte Selce.

Di seguito la nota del partito.

“Infatti già in passato il capogruppo di Fratelli d’Italia di Fondi, Stefano Marcucci, ha interrogato l’amministrazione comunale sullo stato dell’opera. Le critiche riguardavano varie tematiche, tra cui la viabilità, i tempi della sperimentazione dell’opera, il costo eccessivo dei new jersey prima presi con contratto di nolo, e in seguito acquistati, nonostante fossero ormai usurati dal tempo, situazione che a parere del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia rappresentava uno sperpero di denaro pubblico.

Finalmente dopo 3 anni di sperimentazione sono iniziati i tanto desiderati lavori del sito, ma le problematiche non si sono fatte attendere. Per tale motivo durante il consiglio comunale del 27 settembre 2022, il capogruppo Marcucci ha presentato una nuova interpellanza volta a chiedere chiarimenti specifici sulle varie criticità che riguardano il progetto in essere.

Infatti lo svincolo così come progettato, non ha la funzionalità di scorrimento e sicurezza del traffico che dovrebbe avere.”

Queste le parole del capogruppo Stefano Marcucci: ”Fratelli d’Italia Fondi torna ad occuparsi della viabilità di Ponte Selce, viste le enormi criticità che riguardano il progetto definitivo. L’amministrazione comunale aveva giustificato i lunghi tempi di sperimentazione dell’opera, in quanto bisognava accertarsi della idoneità della viabilità così realizzata e dare modo ai cittadini di metabolizzare tale cambiamento. É assurdo, a mio parere, che dopo ben 3 anni di sperimentazione, di fatto, nella realizzazione del progetto definitivo la viabilità è stata stravolta, creando ulteriori disagi agli utenti. La viabilità precedente era più funzionale di quella realizzata attualmente. Spero che questa amministrazione possa provvedere al più presto. I cittadini fondani, ancora attendono un ingresso degno della nostra meravigliosa città”.