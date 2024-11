Fondi, frode da 25 mila euro a danno di un’azienda: denunciato un uomo

Un uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per truffa, a seguito di un’attività investigativa condotta dalla polizia. L’indagine ha permesso di risalire all’autore di una frode informatica che ha causato un danno economico di 25.000 euro a una rinomata azienda di Fondi, operante nel settore ortofrutticolo.

La truffa è stata messa in atto mediante l’invio di una fattura elettronica manomessa, in cui è stato sostituito l’IBAN del beneficiario. In questo modo, il saldo relativo alla transazione è stato indirizzato su un conto bancario diverso da quello dell’azienda, consentendo al truffatore di appropriarsi della somma.

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire i dettagli dell’operazione illecita, e gli agenti sono riusciti a individuare l’autore della frode, che ora dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alla giustizia.