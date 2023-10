Fondi, fugge all’alt contromano: ritrovato a casa dai poliziotti

Una pattuglia della Polizia gli intima un alt per un controllo, lui fugge contromano a bordo della sua auto. Dopo 25 minuti, raggiunto presso la sua abitazione, viene sanzionato.

È successo a Fondi, dove durante un servizio di controllo degli agenti della Polizia di Stato di Latina, un pregiudicato senza patente è fuggito alle forze dell’ordine innescando un’inseguimento per le vie cittadine, seminando il panico. Sono stati infatti predisposti dai poliziotti alcuni posti di blocco, per interrompere la fuga a folle velocità e contro mano del soggetto.

Per evitare conseguenze gravi agli altri automobilisti, dovute alle sue manovre azzardate, l’auto in fuga è stata a quel punto accerchiata e il conducente, vistosi ormai braccato, è scappato a piedi per raggiungere la propria abitazione attraverso i campi.

Conclusa la sua corsa, durata 25 minuti, lo stesso è stato quindi rintracciato presso la propria abitazione, nel frattempo raggiunta da altre pattuglie e dagli agenti che avevano continuato l’inseguimento a piedi.

Il soggetto è stato quindi sanzionato per tutte le violazioni commesse durante la fuga e per guida senza patente perché ritirata, mentre il veicolo, a lui intestato, è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca, in quanto recidivo.