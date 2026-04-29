Fondi, furto di superalcolici al supermercato: due arresti

Colpo sventato grazie al rapido intervento della polizia di stato. Nella giornata di lunedì, gli agenti del commissariato di P.S. di Fondi hanno tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini indiani, ritenuti responsabili di un furto aggravato ai danni di un supermercato del centro.

L’allarme è scattato a seguito della segnalazione del titolare dell’esercizio commerciale. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno intercettato il primo sospettato mentre tentava di dileguarsi: l’uomo nascondeva numerose bottiglie di superalcolici abilmente occultate sotto i propri indumenti.

Mentre il primo soggetto veniva bloccato, è scattata la caccia al complice. Quest’ultimo era riuscito ad allontanarsi a piedi, ma la sua fuga è durata poco: gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo a bordo di un autobus di linea diretto a Terracina. Nello zaino dell’uomo è stata rinvenuta la restante parte della refurtiva.

L’operazione si è conclusa con il recupero totale della merce sottratta: 15 bottiglie di alcolici di varie marche, oltre 200 euro e merce restituita integralmente al legittimo proprietario.