Fondi giovedì senz’acqua, il sindaco Maschietto chiude le scuole

Scuola chiuse giovedì a Fondi, ad annunciarlo un’ordinanza del Sindaco Beniamino Maschietto che, dopo la nota di Acqualatina che preavvisava un’interruzione idrica programmata dalle 8.30 alle 16.30, ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

I lavori permetteranno di collegare la nuova condotta idrica in via Feudo, nel tratto Pedemontano.

Il servizio sostitutivo con autobotte sarà ubicato nelle seguenti strade:

-Via Arnale Rosso presso parcheggio stadio

-Via Filippo Turati incrocio Via Degli Ausoni presso parcheggio pubblico

-Piazza Giacomo Matteotti presso Castello Caetani

-Via Ponte Gagliardo presso Chiesa S. Maria Degli Angeli di fronte scuola dell’infanzia