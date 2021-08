Fondi, grande concerto della Fanfara dei Carabinieri al teatro di Piazza De Gasperi

Grande attesa a Fondi per il concerto della Fanfara dei carabinieri. Dopo l’esibizione di Gabicce Mare e di Bracciano, i 45 musicisti diretti dal Maestro Luogotenente Danilo De Silvestro si esibiranno nel teatro all’aperto di Piazza De Gasperi a Fondi. L’appuntamento con la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma è per venerdì 20 agosto a partire dalle ore 21:00.

Si tratta di un evento voluto e particolarmente sentito dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto che ha inteso il concerto come un inno ai sani valori ispirati dal rispetto e dalla legalità.

Sarà possibile partecipare al concerto mostrando il green pass ai varchi d’accesso.

Il complesso musicale vanta, alcuni gemellaggi con Bande Musicali di altri Paesi esteri quali: Fanfara della Koninklijke Marechaussee (Forza di Polizia Militare) dei Paesi Bassi e Banda delle Forze Armate della Romania.

Parallelamente a questa attività musicale, la Fanfara accompagna con appropriate musiche di galoppi e trotti il famoso Carosello Storico del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, il quale si è anche esibito nell’anno 2001, in piazza di Siena, al cospetto della Regina Elisabetta II d’Inghilterra.

Attualmente la Fanfara è composta da 45 militari-musicisti, provenienti dai Conservatori italiani e diretti, dall’agosto del 1997 dal Maestro Luogotenente Danilo di Silvestro