Fondi, guardie ambientali motorizzate. Guerra all’abbandono dei rifiuti

FONDI- Le guardie ambientali, hanno a disposizione una vettura per raggiungere il litorale e le periferie. Le sentinelle si adopereranno principalmente a lottare contro l’inciviltà e l’inquinamento, non trascurando però, i controlli, legati al corretto modo di differenziare. Così il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha ufficialmente rimesso in moto gli ispettori ambientali, figura istituita e regolamentata nella precedente amministrazione. Con il decreto dello scorso 29 gennaio, dieci sentinelle torneranno in azione coordinate e supportate dalla Polizia Municipale, la quale, ha messo a loro disposizione la vettura per gli spostamenti. Il gruppo di vigilanza, sarà inoltre dotato di smartphone, guanti da lavoro e biciclette.

Queste le parole dell’assessore all’Ambiente del Comune di Fondi Fabrizio Macaro: “La novità principale di oggi è che è stata messa a disposizione degli ispettori un’auto, voluta fortemente, proprio per permettere loro di spostarsi, specialmente nel periodo estivo, lungo tutta la nostra costa, cosa che non era successa negli anni precedenti, proprio perché avevano problemi negli spostamenti. Nei vari ruoli dell’ispettore ambientale ci sarà quello di sensibilizzare i cittadini, nel corretto conferimento dei rifiuti. Ci sarà inoltre – aggiunge Macaro – quello di vigilare specialmente nelle periferie visto l’abbandono scellerato che c’è di rifiuti.”

A rilasciare un’intervista anche il portavoce del gruppo di volontari Vincenzo De Arcangelis: “Ci sentiamo tutti onorati, di fare un servizio che possa rendere migliore il luogo dove viviamo. Cercare di vivere in un mondo migliore questa è la nostra prospettiva – conclude De Arcangelis – grazie anche a tutti i cittadini che, in un primo momento, magari ci hanno visto con aria un poco sospettosa, ma che poi si sono resi conto che cercavamo solamente di dare una mano all’amministrazione, alla città e a noi tutti.”