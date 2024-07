Lazio a segno con il MillionDay. Nell’estrazione delle ore 13 di giovedì 18 luglio, come riporta Agipronews, a Fondi, in provincia di Latina, un fortunato giocatore si è aggiudicato un milione di euro grazie alla combinazione (11 18 20 22 27). In totale oggi ci sono state ben nove vincite milionarie in tutta Italia, massimo in una singola estrazione.