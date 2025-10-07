Fondi, il 9 e 10 ottobre torna la fiera di Sant’Onorato

Torna a Fondi, il 9 e 10 ottobre la fiera tradizionale di Sant’Onorato patrono della città. Banchi aperti da giovedì 9 ottobre alle 15:00 fino alla mezzanotte e per l’intero venerdì 10 ottobre, giornata in cui ricade il Santo Patrono della Città di Fondi.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, invita la cittadinanza a partecipare numerosa e a prestare attenzione nei momenti e nei luoghi più affollati.

Oltre alle tradizionali celebrazioni religiose a cura della Parrocchia di San Pietro, si terranno anche una serie di eventi culturali e solidali promossi dal Comune di Fondi, dalla Pro Loco e dall’Associazionismo locale.

Fervono, intanto, anche i preparativi religiosi che, come ogni anno, saranno coordinati dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo.

Il commento dell’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi: “La macchina organizzativa che precede la tradizionale fiera è partita come sempre con largo anticipo e procede a ritmo spedito. L’obiettivo, come ogni anno, è quello di offrire un’esperienza piacevole tanto per chi acquista quanto per chi vende sui banchi e nei negozi. Per questo il settore Attività Produttive e gli agenti del Comando di via Occorsio sono al lavoro già da diverse settimane”.

Di seguito gli eventi della fiera: