Fondi, il Gin Fest è un successo: donato anche un defibrillatore

Una serata all’insegna della convivialità, del buon bere responsabile e, soprattutto, della solidarietà. È questo il bilancio straordinario della prima edizione del Gin Fest, l’evento benefico andato in scena lo scorso 25 luglio nella suggestiva cornice del Chiostro di San Domenico a Fondi.

L’iniziativa è stata ideata e promossa dall’associazione Social Circle, nata dalla determinazione e dall’entusiasmo di sette giovani del territorio desiderosi di creare occasioni di aggregazione sane e con un impatto positivo concreto sulla comunità.

L’evento ha visto la partecipazione di centinaia di persone che hanno potuto seguire un percorso di degustazione dedicato sia a gin artigianali che a grandi marchi, sapientemente abbinati alle eccellenze gastronomiche locali. L’obiettivo degli organizzatori era chiaro fin dall’inizio: promuovere la cultura della degustazione consapevole, dimostrando come i momenti di festa e socialità possano trasformarsi in un’importante opportunità di beneficenza.

Grazie alla grande affluenza di pubblico, i fondi raccolti durante la manifestazione saranno interamente destinati all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico (DAE). Il dispositivo salvavita verrà donato alla città di Fondi per rendere gli spazi pubblici sempre più sicuri e cardioprotetti.

“Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta”, hanno dichiarato entusiasti i ragazzi di Social Circle. “Abbiamo voluto organizzare un evento che mettesse al centro la qualità, la convivialità e la solidarietà. L’affluenza registrata ci conferma che il territorio è pronto a sostenere iniziative promosse dai giovani quando sono animate da uno scopo concreto. Il defibrillatore che sarà donato alla città rappresenta il risultato dell’impegno condiviso di tutti coloro che hanno scelto di partecipare.”

L’associazione ha espresso un sentito ringraziamento al Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi per aver concesso l’uso del Chiostro di San Domenico, al comune di Fondi per il patrocinio e il supporto istituzionale, oltre che a tutti i partner e sponsor che hanno contribuito alla riuscita della serata.

Il grande riscontro ottenuto dal Gin Fest conferma ancora una volta quanto l’energia e le capacità organizzative dei giovani possano tradursi in progetti di reale utilità pubblica e valore per l’intero territorio.