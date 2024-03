Fondi, il Mof nelle scuole con “Metti un frutto sotto il banco”

La terza edizione del concorso “Metti un frutto sotto il banco”, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della città di Fondi, è realtà. L’iniziativa, realizzata da MOF e Comune di Fondi, si propone di sensibilizzare gli studenti sull’importanza cruciale della frutta e della verdura nell’alimentazione quotidiana, nonché sulla sicurezza alimentare e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. , durante i quali la dottoressa Martina Parisella, biologa nutrizionista illustrerà ai ragazzi l’importanza di una dieta equilibrata e sana. Saranno proposte attività didattiche interattive, volte a coinvolgere attivamente gli studenti nel comprendere il ruolo fondamentale che la frutta e la verdura giocano nel mantenimento di uno stile di vita salutare e sostenibile.

Le adesioni al concorso sono aperte fino alla fine del mese di marzo, offrendo alle scuole la possibilità di partecipare attivamente a questa preziosa iniziativa educativa. Gli studenti saranno invitati a presentare entro fine anno scolastico elaborati creativi e originali, che potranno spaziare dalle forme testuali a quelle grafiche e multimediali. Tre progetti vincitori saranno selezionati alla fine del concorso, e le scuole dei vincitori riceveranno premi in denaro, una fornitura di ortofrutta e la pubblicazione dei loro elaborati sui canali social istituzionali dei due enti.

“Metti un frutto sotto il banco” si propone di ispirare e coinvolgere gli studenti nella promozione di scelte alimentari consapevoli e sostenibili, preparandoli ad affrontare le sfide del futuro con una solida base di conoscenza e consapevolezza.

«La terza edizione del concorso – dichiara il direttore di MOF, Roberto Sepe – segna un traguardo significativo, consolidando il progetto nella programmazione scolastica per promuovere uno stile di vita sano tra gli studenti. In questo anno speciale, in occasione del cinquante simo anniversario del MOF, è ancora più importante impegnarci al massimo nella diffusione di abitudini alimentari salutari tra i giovani della città».

«Quest’anno – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – a testimonianza anche della centralità che hanno i giovanissimi nelle politiche promosse dall’amministrazione comunale, l’iniziativa coinvolgerà anche il baby sindaco Giuseppe Matteoli affinché possa farsi promotore, tramite il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, delle iniziative volte a promuovere uno stile di vita sano basato su corrette abitudini alimentari. Per tutti sarà l’occasione anche di conoscere più da vicino una realtà importantissima come il MOF».