Fondi, il Mosaico di Purificato torna al suo antico splendore

Sono ufficialmente completati i lavori di restauro del Monumento ai Caduti di Piazza De Gasperi, un mosaico di Domenico Purificato eretto il 4 novembre del 1970 ma profondamente danneggiato dal passare del tempo, dalle intemperie e, purtroppo, anche da qualche pallonata. L’intervento ha avuto un costo di circa 25 mila euro, ha consentito di ricostruire le tessere mancanti e di riportare i colori dell’opera al loro antico splendore.

Oltre ad una soglia in marmo inserita per proteggere il monumento dalla pioggia, è stata realizzata una recinzione bassa per evitare che il monumento venga utilizzato impropriamente e danneggiato; un cancelletto apribile consente invece l’accesso per la deposizione di omaggi floreali e corone di alloro ai caduti.

“Un piccolo intervento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – fondamentale per conservare e valorizzare un dono che il Maestro Domenico Purificato ha fatto alla sua città. L’opera sarà simbolicamente inaugurata domenica in occasione delle celebrazioni organizzate dal Comune di Fondi per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate svoltasi il 4 novembre nel capoluogo e in programma il 9 nella nostra città al fine di consentire alle autorità militari e civili di presenziare a entrambe le manifestazioni”.