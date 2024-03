Fondi, immigrazione clandestina, rimpatrio per due cittadini indiani

Durante i controlli da parte della Polizia di Stato, coordinati dal Commissariato di P.S. di Fondi, con l’ausilio di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, sono state avviate le procedure per il rimpatrio nel paese d’origine per due cittadini indiani entrati illegalmente in Italia. Gli stessi, classe 1982 e 2000, entrambi di Nuova Delhi, erano già stati controllati da personale della Squadra Volante in orario serale nei giorni scorsi, ed erano stati formalmente invitati a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione per le verifiche sul loro ingresso, diffida che non hanno eseguito.

Accertato l’illecito, sono stati sanzionati dell’importo di 172 euro a uno. Scattati quindi gli accertamenti volti al loro rintraccio, sono stati sorpresi nel sonno presso l’abitazione di un loro connazionale, al momento fuori dall’Italia, ospitati senza che fossero seguite le comunicazioni di rito all’Autorità di P.S..

Sottoposti ai regolari rilievi della Polizia Scientifica, è stata confermata l’assenza di ogni titolo autorizzativo per il loro ingresso e soggiorno sul territorio nazionale.