Fondi, in arrivo dal 20 al 28 dicembre il Villaggio di Babbo Natale

Piccola grande sorpresa dedicata ai bambini in arrivo nel cartellone promosso dal Comune di Fondi “Bianco Natale”. Dal 20 al 28 dicembre, tra Piazza Municipio, Piazza Alcide De Gasperi e via Padre Alessio Falanga prenderà forma un piccolo ma divertentissimo Villaggio di Babbo Natale. Con lo sfondo delle suggestive luminarie natalizie, quest’anno a tema Polo Nord, l’anziano barbuto più amato dai bambini trascorrerà nove giorni a Fondi per incontrare grandi e piccini.

Non solo le tradizionali slitta, casetta e postazione per imbucare le letterine ma un vero e proprio kids corner con attrazioni, musica, elfi, personaggi e tante attività come postazione truccabimbi, manipolazione di palloncini e baby dance. Ci saranno, inoltre, gonfiabili, zucchero filato e popcorn e spettacoli: dalle bolle di sapone giganti a momenti ludici con artisti e mascotte. Stessa formula ma nuovi personaggi il 5 e 6 gennaio quando Babbo Natale lascerà posto alla Befana che distribuirà dolci e caramelle.

“A sorpresa – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Turismo e alla Cultura Vincenzo Carnevale – una proposta dedicata ai bambini e alle famiglie che va ad arricchire ulteriormente il nostro Bianco Natale”.

Orari e giorni di apertura