Fondi, in arrivo la presentazione del libro di Shana Parisiella

Domenica 24 marzo ci sarà la presentazione del libro di Shana Parisella “Il disegno con l’acqua” edito da “Ventus – Ali Ribelli Edizioni”. L’evento si terrà alle ore 18, nella Sala Grande di Palazzo Caetani a Fondi. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Il dono di Davide” OdV, gode del Patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, e vedrà l’autrice dialogare con Roberta Recchia e Stefano Cortelletti, rispettivamente autrice e docente la prima e giornalista de “Il Messaggero” il secondo.

La Presentazione sarà accompagnata al pianoforte dal Maestro Gabriele Pezone e dalle letture a cura di Zaira De Santis. Interverranno la Presidente di Aido Latina Agnese Casini ed il Presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Sezione di Latina e Frosinone Giovanni Delle Cave.

La prefazione del libro porta la prestigiosa firma di Livia Parisi, giornalista dell’Agenzia Stampa Ansa, ed all’interno dello stesso trova spazio anche il prezioso contributo di Mr Reginald Green, padre di Nicholas, il bambino statunitense che perse la vita in Italia sull’Autostrada Salerno – Reggio Calabria.

“Il disegno con l’acqua” è il lavoro con cui Shana racconta la straordinaria storia di suo fratello Davide, scomparso a soli venti anni a seguito di un incidente stradale, della donazione del suo organo più importante e del trapianto di cuore che ha donato una seconda opportunità di vita alla giovane Anna.

“Per otto anni ho sentito un richiamo dentro, come una vocina che mi sussurrava: «Cercami, io sono qui da qualche parte seduto ad aspettarti». Con gli anni il richiamo è diventato sempre più forte. Io sentivo che chiunque essa fosse, in qualunque parte del mondo si trovasse aveva bisogno di me e qualcosa dall’alto e da dentro mi spingeva verso lei. Io dovevo almeno tentare dopo otto anni, provare a cercarla!”.

Al termine della Presentazione l’autrice sarà disponibile per firmare le copie ed incontrare i lettori.