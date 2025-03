Fondi in Azione: “Centraline di ricarica elettrica? Dopo due anni, solo disservizi e promesse non mantenute”

Circa due anni fa, Fondi in Azione segnalò la necessità di installare centraline di ricarica veloce per i veicoli elettrici. L’amministrazione comunale rispose annunciando la creazione di sei nuovi punti di ricarica.

“Oggi – denuncia Fondi in Azione – andiamo a fare un’analisi dello stato dei fatti: in pratica, nel territorio vi è solo una installazione, tutte le altre o non funzionanti o addirittura vandalizzate.”

Il movimento politico accusa l’amministrazione Maschietto di fare annunci senza che seguano reali interventi: “Questo è il solito refrain dell’amministrazione Maschietto: a seguito di una segnalazione immediatamente vi è un comunicato in cui si dichiara un dinamismo e una pianificazione che in realtà non esiste, si vive su comunicati stampa, senza un minimo di programmazione, e i risultati si vedono: niente di quanto dichiarato riesce ad andare a buon fine in tempi certi, simbolo di una poca visione politica e attenzione alle problematiche della città.”

Fondi in Azione sottolinea come questa modalità amministrativa si rifletta su vari aspetti della vita cittadina: “Questo vale in ogni situazione: basta vedere le strade colabrodo che stanno mettendo in difficoltà le vetture dei cittadini fondani, il traffico infernale specialmente in certi orari, anche il Piano Commercio presentato nell’ultimo consiglio comunale: null’altro che una mera esecuzione di un obbligo regionale, non uno spunto a creare uno strumento di sviluppo del paese.”

Il movimento critica la mancanza di progettualità: “Il Piano Regolamento Commercio si è ridotto a una mera elencazione delle metrature consentite nell’ambito del territorio, senza indicazione sul futuro economico della città, come una integrazione ad esempio del piano del traffico, o delle opportunità che si vogliono cogliere.”

Anche la sanità è un nodo irrisolto, secondo Fondi in Azione: “Un altro esempio è la situazione in cui versa l’ospedale San Giovanni di Dio: un silenzio assordante, senza neanche una minima dichiarazione di appoggio alla proposta di definire un Distretto Sanitario Centro, cosa che noi di Azione provinciale abbiamo messo a chiare lettere nel nostro programma sulla Sanità nelle scorse elezioni regionali.”

Fondi in Azione conclude con un duro affondo all’amministrazione Maschietto: “Il nulla cosmico è ciò che caratterizza l’amministrazione Maschietto sin dal suo insediamento, vogliamo sperare che i cittadini ne tengano conto nelle prossime elezioni cittadine.”