Fondi, inaugurato il mercato coperto in via Gioberti

A Fondi, è stato inaugurato il mercato coperto in via Gioberti.

Terminati i lavori di restyling del mercato coperto di via Gioberti, che avevano visto il via a gennaio grazie ad un finanziamento regionale di 200 mila euro, finalizzato alla messa in sicurezza della struttura, oltre che dare un volto completamente nuovo agli interni dell’edificio.

L’inaugurazione della struttura, ha visto il taglio del nastro da parte del Sindaco Beniamino Maschietto insieme agli Assessori Stefania Stravato (Commercio) e Antonio Ciccarelli (Lavori Pubblici), che hanno ricordato in un breve escursus, quanto la giunta e gli uffici tecnici comunali si siano impegnati per raggiungere l’obiettivo.

Hanno partecipato alla cerimonia anche l’onorevole Salvatore De Meo, il consigliere provinciale Vincenzo Mattei, numerosi assessori e consiglieri comunali.

Tutti hanno augurato un ottimo lavoro agli operatori del mercato.