Fondi, inaugurazione del mercato coperto di via Gioberti

A Fondi, dopo un radicale intervento di restyling, torna in attività il mercato coperto di via Gioberti. La struttura sarà riaperta al pubblico con una cerimonia di inaugurazione, sabato 3 giugno alle ore 17:30, mentre i commercianti torneranno ad operare all’interno a partire da domenica 4.

Un nuovo ingresso di grande impatto, spostato a seguito dei lavori in via Gobetti, spazi per il consumo oltre che per la vendita, consistenti lavori all’impiantistica e migliorie estetiche, oltre che strutturali, sono le principali novità.

L’intervento è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Nazionale Ambulanti la cui partnership è stata indispensabile per la partecipazione ad un bando regionale.

A fronte di 50 domande, Fondi è stato tra i 23 Comuni che sono riusciti ad aggiudicarsi un finanziamento di 200mila euro. L’aggiunta di ulteriori risorse comunali ha consentito di dare un nuovo volto al mercato sul quale, ad ogni modo, compatibilmente con nuovi avvisi pubblici e stanziamenti comunali, sarà possibile apportare in futuro ulteriori migliorie.

Dopo un lungo periodo di disagi, affrontato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e i commercianti che hanno continuato a lavorare all’esterno per l’intera durata dei lavori, il mercato coperto della città è finalmente pronto per vivere una nuova fase di crescita e prosperità.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, dagli assessori ai Lavori Pubblici e alle Attività Produttive Antonio Ciccarelli e Stefania Stravato, dai dirigenti dei rispettivi settori e dall’Ana che ha paragonato la nuova struttura ai più innovativi mercati europei, pensati in un’ottica turistica oltre che commerciale, e progettati per il consumo oltre che per la vendita.

A seguito di una decisione condivisa con gli operatori, è stato deciso di riaprire la struttura e consentire ai lavoratori di rientrare il 3 giugno ma i lavori di tinteggiatura della facciata esterna, aggiuntivi rispetto al finanziamento regionale, proseguiranno anche nelle prossime settimane.