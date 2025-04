Fondi, incendio alla Telecom: nube nera visibile anche a distanza

Un violento incendio è divampato all’esterno della centrale Telecom di via Pico, nel pieno centro urbano della città, nella zona della Madonna delle Grazie. Le fiamme, partite dai cavi esterni dell’edificio, hanno rapidamente raggiunto l’antenna, sprigionando una densa nube di fumo nero e acre, avvertita anche a grande distanza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fondi e i vigili del fuoco del distaccamento di Terracina, oltre ai volontari della protezione civile dell’associazione “Falchi pronto intervento”. Grazie al tempestivo intervento, è stato evitato che l’incendio si estendesse ulteriormente, mettendo a rischio le abitazioni vicine e le auto parcheggiate in zona.

Come riporta anche il quotidiano Latina Oggi, resta ora da chiarire l’origine del rogo, mentre sono in corso verifiche per accertare se l’incendio abbia provocato disservizi nella rete telefonica pubblica. I tecnici Telecom stanno monitorando la situazione per valutare eventuali danni all’infrastruttura e ripristinare pienamente il servizio laddove necessario.