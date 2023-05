In via Rene a Fondi un incendio ha distrutto un magazzino nei presso di un’ abitazione. La struttura di legno e altro materiale è stata avvolta dalle fiamme, che si sono propagate danneggiando un’auto, un motocarro a tre ruote e attrezzature varie. Sono intervenuti i vigili del fuoco, per evitare che l’incendio, potesse coinvolgere anche la casa vicina. Nessuna persona è rimasta ferita. Indagini dei carabinieri