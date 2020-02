Aveva ingerito due ovuli di eroina per trasportarla senza essere scoperto. Non aveva fatto i conti però con i carabinieri di Fondi che, nonostante non fossero in quel momento in servizio, lo hanno fermato alla stazione subito dopo essere sceso dal treno Napoli – Roma.

Il cittadino indiano è stato condotto presso l’ospedale e dall’accertamento radiologico sono spuntati gli ovuli, poi recuperati dal personale sanitario. Contenevano 11.5 grammi di eroina. La droga è stata sequestrata mentre l’uomo è stato condotto nel carcere di Latina e presto sarà interrogato dal giudice.

