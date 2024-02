Fondi, intimidazioni e stalking ai vicini per un accesso in comune

Scatta la misura cautelare del divieto di avvicinamento per un 51enne di Fondi. Minacce, atti persecutori e continue vessazioni nei confronti dei propri vicini di casa. Sono queste le accuse per l’uomo destinatario del provvedimento restrittivo.

I vicini di casa, denunciando il fatto, hanno raccontato che per accedere al proprio domicilio sono costretti a percorrere un breve ed unico tratto di strada, esercitando un diritto di servitù che è sempre stato contestato dall’uomo, che ne aveva rivendicato la proprietà agendo dapprima con un atteggiamento di insofferenza ed in seguito con minacce e tentativi di picchiare i malcapitati.

Comportamenti che si sono manifestati in più occasioni, addirittura giungendo a contestare la presenza di ospiti a lui non graditi, raggiungendo le vittime sul posto di lavoro, attendendole all’ingresso di casa, rincorrendole, minacciandole con un bastone, terrorizzando i figli minori della coppia. In una circostanza colpiva l’auto del malcapitato con un’ascia, dopo averla brandita nei suoi confronti.

I fatti ricostruiti e confermati dagli investigatori, uniti ai rapporti degli agenti della Squadra Volante più volte intervenuti nel tempo, hanno portato la Procura di Latina all’adozione della misura restrittiva.