Fondi, investe un ciclista e si allontana senza prestare soccorso

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Fondi, dove un uomo è stato denunciato dalla polizia per aver investito un ciclista e non essersi tantomeno fermato a prestare soccorso.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno immediatamente avviato gli accertamenti ricostruendo la dinamica dell’incidente anche attraverso le dichiarazioni raccolte e gli elementi acquisiti nel corso delle indagini. La persona ferita è stata soccorsa e trasportata presso una struttura ospedaliera per le cure del caso.

Nel corso delle indagini, il conducente del veicolo coinvolto si è successivamente presentato spontaneamente presso gli uffici del Commissariato, ammettendo le proprie responsabilità.