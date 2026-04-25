Fondi, la Polizia intensifica i controlli: la cittadina sotto la lente delle autorità

Blitz di controlli della polizia di Stato a Fondi, per poter continuare a garantire sicurezza e legalità a tutela dei cittadini. Gli agenti sono quindi stati impegnati sul campo per controllare immobili e identificare decine e decine di persone. Il tutto per contrastare il dilagare dell’immigrazione clandestina.

Non sono mancate violazioni della legge, soprattutto in ambito amministrativo: violazioni in materia di revisione, mancata comunicazione ed ospitalità e altre infrazioni previste dalla normativa di settore.

In merito alla sicurezza stradale, invece, sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al codice della strada, tra cui guida senza casco, trasporto irregolare di passeggeri, mancanza di RCA e guida senza patente, con l’elevazione di diverse sanzioni a livello economico. Nei guai anche un soggetto del posto che, a seguito di accertamenti, è risultato aver fornito false generalità in un controllo precedente.