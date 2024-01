Fondi, la Pro Loco aderisce alla giornata nazionale del dialetto

Il 17 gennaio ricorre la “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”, istituita nel 2013 dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli) con il fine di salvaguardare e valorizzare queste espressioni appartenenti al nostro patrimonio culturale immateriale.

Ogni anno, infatti, la Giornata dedicata al dialetto e alle lingue locali diventa un’occasione per le Pro Loco di organizzare innumerevoli attività in tutta Italia: dalla raccolta di libri in dialetto e sui dialetti, alle testimonianze video e audio, fino a convegni, rappresentazioni teatrali, letture pubbliche di poesia e molto altro.

Le Pro Loco offrono un importante contributo alla preservazione di questo patrimonio culturale che, se non adeguatamente riconosciuto e conservato, rischia di essere dimenticato.

L’Associazione Pro Loco Fondi Aps partecipa con un evento online patrocinato dall’assessorato alla cultura del Comune di Fondi e invita tutti i cittadini di Fondi e all’estero di ogni parte del mondo a registrare un messaggio vocale o un videomessaggio in dialetto fondano (poesie, proverbi, citazioni, filastrocche o canzoni) inviandoli tramite WhatsApp al numero 3297764644 o per e-mail a info@prolocofondi.it.

Tutte le partecipazioni verranno condivise nelle giornate dal 17 al 21 gennaio 2024 con un post sui social: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok ecc. e contrassegnati dagli hashtag #giornatadeldialetto e #dilloindialetto.