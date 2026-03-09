Fondi: “l’ASD L’Arte del Judo” trionfa al trofeo Italia di Reggio Calabria

Non smette di regalare soddisfazioni il movimento sportivo fondano. Questa volta i riflettori sono tutti per l’A.S.D. L’Arte del Judo, protagonista di una spedizione memorabile al trofeo Italia di Reggio Calabria. La competizione, punto di riferimento per le classi Esordienti A e B, ha visto la società di Fondi distinguersi tra centinaia di atleti provenienti da tutta la penisola.

Il risultato più prestigioso arriva dalla categoria Esordienti A, dove la squadra ha scalato la classifica nazionale conquistando un incredibile terzo posto complessivo nella graduatoria per società femminili.

A trascinare il gruppo sono state due prestazioni individuali di altissimo livello:

Ildegarda Matrullo: Una prova impeccabile che l’ha vista dominare il tatami e conquistare la medaglia d’oro.

Carlotta Ciotola: Grinta e tecnica le hanno permesso di salire sul podio, portando a casa una preziosissima medaglia di bronzo.

Ottimi segnali sono arrivati anche dalla classe Esordienti B. Nonostante fossero tutti al lor primo anno nella categoria, un passaggio sempre delicato per la crescita di un judoka, i ragazzi hanno dimostrato coraggio e carattere: Anna Trani ha sfiorato il podio, chiudendo con un onorevole quinto posto.

Hanno ben figurato, mostrando importanti margini di crescita tecnica, anche Massimo Ciotola, Cristina Palermo, Antonio Quadrino, Aurora Romano e Ludovica Faiola.

Dietro questi successi c’è il lavoro quotidiano dei tecnici Walter Caracuzzi e Valentina Caracuzzi. La loro dedizione non si limita alla sola preparazione atletica, ma punta alla crescita personale di ogni ragazzo, trasformando la palestra in una scuola di vita.

“Questi risultati rappresentano motivo di grande soddisfazione per tutta la società,” commentano dall’ASD. “Confermano il valore del nostro gruppo e ci danno la giusta carica per i prossimi impegni agonistici.”

Con il trofeo calabrese in bacheca, l’Arte del Judo torna a Fondi con la consapevolezza di avere un vivaio solido e un futuro tutto da scrivere sui tatami di tutta Italia.