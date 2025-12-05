Fondi, lavoratori senza spogliatoi nell’azienda agricola: denunciato il titolare

E’ nell’ambito di un controllo mirato al contrasto del fenomeno del caporalato che, i Carabinieri della Tenenza di Fondi e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno effettuato un’attività ispettiva all’interno di un’azienda agricola locale specializzata nella coltivazione di ortaggi. L’ispezione, svolta sotto la direzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha portato alla contestazione di irregolarità strutturali negli spazi destinati ai dipendenti.

Secondo quanto accertato dai militari, l’azienda era priva dei locali adibiti a spogliatoio e dei servizi igienici necessari per il personale. Per questo motivo la titolare, una donna di 40 anni residente nel territorio pontino, è stata denunciata a piede libero. L’ipotesi di reato prevede sanzioni per circa 1.700 euro.

Durante il controllo i Carabinieri hanno verificato anche la posizione di due lavoratori di nazionalità indiana. Entrambi sono risultati in regola sia sul territorio nazionale sia per quanto riguarda le comunicazioni di assunzione.