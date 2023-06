Fondi, l’imposta di Soggiorno verrà versata trimestralmente

con due scadenze fissate 15 luglio (aprile, maggio e giugno) e il 15 ottobre (luglio, agosto e settembre).

Al fine di eseguire i pagamenti, verrà utilizzato come lo scorso anno il portale PAgoPA con tariffe che si dividono in diverse categorie: Strutture ricettive alberghiere a 3 stelle: Euro 1,50 al giorno a persona. Strutture ricettive alberghiere a 2 stelle: Euro 1,00 al giorno a persona. Strutture ricettive alberghiere a 1 stella: Euro 0,50 al giorno a persona. Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) a 3 e 4 stelle: Euro 1,00 al giorno a persona. Strutture ricettive all’aria aperta campeggi e villaggi turistici a 1 e 2 stelle: Euro 0,50 al giorno a persona. Tutte le altre residenze turistiche-extra alberghiere affittacamere, B&B e agriturismo) nonché qualsiasi altra tipologia non soggetta a classificazione appartamenti privati etc, euro 1,00 al giorno a persona.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale commentano dicendo che: “Ricordiamo che le risorse raccolte vengono reinvestite nel miglioramento dei servizi. Il nostro Comune ha mantenuto tariffe molto basse rispetto ad altre località turistiche ma, stando ai dati dello scorso anno, l’evasione è ancora molto elevata motivo per cui, a stagione inoltrata, non mancheranno controlli a campione”.

Per soggiorni fino a 30 pernottamenti nella stessa struttura ricettiva, l’imposta si applica per un massimo di 7 pernottamenti anche non consecutivi nel mese di riferimento. Per soggiorni superiori ai 30 pernottamenti nella stessa struttura ricettiva, l’imposta si applica ai primi 15 pernottamenti.

Le persone che saranno esenti all’imposta, saranno coloro che versano in una situazione di handicap grave previsto dall’Art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992 , i minori entro il 16° anno di età, coloro che prestano attività lavorativa presso le strutture ricettive del territorio, coloro che prestano attività lavorative presso una qualsiasi attività produttiva locale, soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie presenti nel territorio comunale e nella misura di un accompagnatore per paziente, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza ai gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista del pullman e di un accompagnatore ogni 25 partecipanti, agli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della Protezione civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per ragioni di servizio, gli ospiti istituzionali del Comune di Fondi.