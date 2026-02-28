Fondi, locali senza sicurezza: multe per 25 mila euro

Non si ferma l’attività della polizia di stato sul territorio di Fondi e dei comuni limitrofi. Negli ultimi giorni, gli agenti del commissariato locale hanno messo in atto un’operazione a largo raggio che ha portato ad arresti, denunce e pesanti sanzioni amministrative, toccando diversi ambiti: dalla violenza domestica alla sicurezza stradale, fino al controllo dei locali notturni.

L’intervento più critico ha riguardato un sessantenne del posto, arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Le indagini, coordinate dalla procura di Latina, hanno permesso di ricostruire un quadro di violenze che ha reso necessario il trasferimento dell’uomo in cella.

Sul fronte della violenza tra privati, tre cittadini stranieri sono stati denunciati per lesioni aggravate. Il gruppo è accusato di aver aggredito due connazionali a Monte San Biagio utilizzando un’arma impropria.

Massima attenzione anche per il rispetto delle norme nei luoghi di intrattenimento. In un’operazione congiunta con carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e ASL, la polizia ha ispezionato due noti locali della movida fondana. Il bilancio è pesante: 25.000 euro di sanzioni amministrative complessive; Denunce per violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e un cliente denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

I controlli si sono estesi anche alla regolarità dei soggiorni e alla circolazione stradale:

Un cittadino extracomunitario è stato fermato alla guida senza documento e con il veicolo privo di assicurazione. Risultato? Oltre 5.800 euro di multa e sequestro del mezzo.

Un uomo poi, è stato denunciato per aver dichiarato una falsa residenza al comune, allo stesso è stata notificata una multa di 1.000 euro per non aver comunicato all’autorità la presenza di un ospite in casa;

La polizia di stato continuerà a garantire una costante e capillare presenza sul territorio per prevenire ogni forma di illegalità.