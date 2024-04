Fondi, marocchino con precedenti ruba e-bike: arrestato

La Polizia di Stato di Fondi ha arrestato un cittadino di origini marocchine, classe 1985, già noto alle autorità per reati precedenti, per il furto di una bicicletta elettrica.

Tutto è iniziato quando un cittadino ha segnalato alla Polizia la presenza sospetta di un individuo che si era allontanato rapidamente con una bicicletta elettrica dal parcheggio dell’istituto Don Milani di Terracina. Grazie alla descrizione fornita e al sistema di geolocalizzazione della bici, la Polizia ha avviato le ricerche del ladro, che si stava dirigendo verso Fondi lungo la via Appia.

La pattuglia del Commissariato di P.S. di Fondi ha intercettato il ladro mentre era alla guida della bicicletta, e dopo aver confermato che corrispondeva alle descrizioni fornite, è stato immediatamente bloccato. Durante la perquisizione personale, sono stati trovati due cacciaviti e una tenaglia nello zaino dell’uomo, presumibilmente utilizzati per il furto, e sono stati sequestrati.

Il soggetto è stato arrestato in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima, data la sua lunga lista di precedenti penali e di polizia, soprattutto per reati di carattere predatorio. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.