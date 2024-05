Fondi, Maschietto: “Non può esserci integrazione senza rispetto della Legge”

«Non può esserci integrazione senza rispetto della Legge e soprattutto delle basilari regole di rispetto e civiltà, tanto da parte di chi accoglie quanto da parte di chi, magari in cerca di condizioni di vita migliori, chiede di essere accolto».

Con queste parole il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto plaude all’operazione condotta dagli uomini del commissariato di polizia di Fondi con il supporto di un equipaggio della Polizia Locale di Fondi. I controlli degli uomini dell’ufficio Immigrazione, della Scientifica e dell’Ufficio Controllo del Territorio si sono concentrati sulla presenza di clandestini nel territorio locale ma anche e soprattutto sulle condizioni, spesso non idonee, con cui vengono messe in locazione abitazioni nel centro storico, sulla presenza di elevati numeri di persone in uno stesso appartamento e su ogni eventuale attività illecita in essere.

Gli accertamenti hanno fatto emergere moltissime irregolarità: da magazzini utilizzati come abitazioni senza utenze a piccoli abusi edilizi, da un diffuso fenomeno di locazioni irregolari a documenti ottenuti con modalità fraudolente, da presenza di stranieri irregolari a situazioni poco consone dal punto di vista del decoro e dell’igiene.

«Un sentito ringraziamento – conclude il primo cittadino – va al dirigente del Commissariato Raffaele Iasi, alla Questura di Latina e a tutti gli uomini e le donne intervenuti con l’auspicio che controlli come quelli che si sono conclusi ieri siano sempre più frequenti e capillari al fine di rendere il nostro centro storico sempre più sicuro e ordinato».