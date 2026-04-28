Fondi, maxi controlli della Polizia: un autocarro sequestrato

Controlli serrati della Polizia di Stato a Fondi nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza sul territorio, con particolare attenzione al rispetto del Codice della Strada.

Nel corso dei servizi predisposti dal Commissariato, gli agenti hanno verificato 44 veicoli e identificato 134 persone, elevando complessivamente 11 sanzioni amministrative per diverse violazioni.

Tra gli interventi più rilevanti, quello che ha riguardato un autocarro fermato nei pressi degli uffici di polizia: il mezzo è risultato privo di assicurazione e revisione, oltre che sprovvisto del documento unico di proprietà e circolazione. Gli operatori hanno inoltre accertato gravi criticità, tra cui pneumatici danneggiati, indicatori di direzione non funzionanti e un carico non adeguatamente assicurato. Per il conducente sono scattate sanzioni per oltre mille euro, il sequestro amministrativo del veicolo e la decurtazione di otto punti dalla patente.

Altri tre verbali, per un importo complessivo di circa 2mila euro, sono stati elevati nei confronti di conducenti sorpresi alla guida di veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale.

Nel corso delle stesse attività, un cittadino straniero, ritenuto indiziato di reati contro il patrimonio, è stato colpito da un provvedimento di divieto di ritorno nel comune, disposto dal Questore di Latina.

Importanti risultati anche sul fronte investigativo: gli agenti sono riusciti a individuare i responsabili di gravi minacce avvenute nei giorni scorsi all’interno della comunità straniera locale. Fondamentale il contributo della Polizia Scientifica, che ha analizzato immagini provenienti da fonti aperte confrontandole con quelle presenti nelle banche dati, consentendo – anche grazie al riconoscimento da parte delle vittime – di risalire agli autori dei fatti.